Maltempo in Toscana, forti temporali e grandine. Alberi caduti a Firenze

14:29

Molti alberi caduti a causa del vento a Firenze

Con il sopraggiungere della perturbazione che sta interessando la città Metropolitana in gestione a questo comando, alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Firenze, stanno arrivando numerose chiamate per alberi pericolanti e alberi caduti sulla sede stradale e altri interventi per danni causati dal vento.

Queste le zone:

Firenze zona Campo Marte

Impruneta

SGC FI.Pi.Li.

San Casciano in Val di Pesa

Campi Bisenzio

I Vigili del fuoco stanno inoltre intervenendo dalle ore 15:45 per liberare persone rimaste bloccate in ascensori per mancanza di energia elettrica nella zona di Piazza Brunelleschi, Via San Gallo, Via Mazzini.