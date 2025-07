Meteo Siena, focus sul palio: piove sulla città, rinvio adesso possibile

Siena, 2 luglio 2025 – C’è l’incognita maltempo sulla giornata più importante per Siena, quella del Palio di Provenzano. In questo 2 luglio infatti il meteo fa i capricci. Dopo una mattinata tra nuvole e sole, intorno alle 15 ha cominciato a piovere su piazza del Campo.

E bisogna capire adesso se il tufo riuscirà ad assorbire l’acqua. Occhio puntato, da parte delle contrade, sulle autorità che sceglieranno se correre o no. Anche perché prima del Palio c’è un momento molto importante, ovvero il corteo storico, un momento molto sentito da tutte le contrade. Il sindaco Nicoletta Fabio è in contatto con le altre autorità e si prenderà una decisione. La Regione Toscana ha diramato, intorno all’ora di pranzo di mercoledì 2 luglio, una allerta gialla per precipitazioni che riguarda l’intera Toscana centrale. Siena compresa.

La pioggia su Siena, in piazza del Campo: possibile che la carriera sia rinviata (Foto Lazzeroni)

Certo, il meteo in quest’ultimo anno ha veramente creato problemi al Palio. Se non si correrà questa prima carriera del 2025 sarà il terzo Palio rinviato per pioggia. Già i due Palii 2024 di luglio e agosto furono rinviati. Non pioveva da molto tempo a Siena, praticamente da un mese. Sembra davvero un gioco del destino, dicono i contradaioli. Se il Palio non si correrà ci sarà un segnale preciso: sul Comune verrà apposta una bandiera verde che indica appunto la sospensione. Su Siena è prevista pioggia a tratti almeno fino alle 17.

Notevoli i problemi logistici per le contrade, che avevano già ampiamente messo in moto la “macchina” del Palio. Alla quale partecipano centinaia di persone dietro le quinte, quelle che appunto permettono la riuscita della manifestazione.