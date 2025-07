Palio: contrade, fantini e cavalli. La guida completa alla sfida del 2 luglio

Siena, 1 luglio 2025 - Le monte sono state ufficializzate, il tufo è rovente, le prove si susseguono e i cavalli scalpitano in piazza del Campo per le prime prove. Il 2 luglio è ormai alle porte e a Siena si respira aria di Palio tra le vie del centro. Le contrade estratte a sorte lo scorso 25 maggio sono Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera, cinque per le squalifiche di Aquila e Torre; di diritto invece corrono Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice. L’obiettivo, per tutte e 10, è conquistare il Drappellone dedicato alla Madonna di Provenzano e al quinto centenario dell'Accademia degli Intronati, realizzato da Riccardo Manganelli.

Domenica 29 giugno, infine, sono state definite le accoppiate fantino-cavallo che vestiranno i colori delle contrade. A ‘monte fatte’ non sembra esserci una favorita su tutte ma un lotto ben livellato di sfidanti pronte a darsi battaglia fin dalla mossa. Baciate dalla fortuna le rivali Tartuca e Chiocciola, a cui sono andati rispettivamente Zio Frac e Tale e Quale, cavalli già vincitori al Palio. Sorridono per le assegnazioni anche i popoli di Lupa e Bruco, a cui sono andati in sorte gli esperti Ares Elce e Viso d’Angelo. La Selva con Zenis, Valdimontone con Comancio e Pantera con Arestetulesu possono contare su cavalli che hanno corso almeno un Palio, mentre i tre esordienti Diosu De Campeda, Diodoro e Dorotea Dimmonia sono andati rispettivamente al Drago, all’Oca e all’Istrice. Ma andiamo a vedere, una per una (in ordine alfabetico) l’identikit delle contrade pronte a darsi battaglia al Palio del 2 luglio.