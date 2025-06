"Zenis è da farci il Palio. Abbiamo cavallo e fantino. La Piazza dirà il resto"

"Sono accanto a Zenis nella stalla. E’ un bel cavallo da Palio", dice il capitano della Selva Andrea Causarano prima di ogni domanda. Due Palii corsi, uno nel Bruco e l’altro nella Civetta, lasciando sempre una buona impressione. Di essere adatto alla ’giostra’ in Piazza.

Contento dell’assegnazione?

"Soddisfatto dell’accoppiata che abbiamo creato. La migliore. Siamo fiduciosi nelle potenzialità di Zenis e del fantino che ad agosto scorso ha dimostrato qualità".

Causarano, nel Drappellone di Riccardo Manganelli ci vede un po’ di Selva? Molti lo accostano a Vallepiatta.

"No, per niente. Non c’è un filo di verde. Se mi aiutate a trovarci la Selva..."

Con Virgola avete un rapporto privilegiato.

"Alle 13.30 il Palio era già impostato. E’ bastata una telefonata, il cavallo gli piaceva. Con Zenis si può fare il Palio".

Com’è stato accolto Virgola nella Selva?

"Benissimo, la Contrada dove ha esordito è per ora una famiglia per Andrea".

Può essere un vantaggio per lavorare con maggiore tranquillità.

"Se al clima sereno che c’è nella Selva si aggiunge la fiducia in un fantino come Andrea si creano aspirazioni abbastanza importanti. Abbiamo cavallo e fantino, la Piazza dirà il resto".

Cosa pensa Causarano delle altre accoppiate?

"Non mi piace giudicare troppo gli altri. Ci sono accoppiate forti, diversi cavalli nuovi che riguardano anche fantini importanti. Bisogna vedere nei quattro giorni che succede. Ci sono soggetti che se si adattano possono fare i Benitos del 2024".

Causarano aveva detto che avrebbe votato Anda e Bola anche se fosse rimasto solo lui? E’ stato così?

"Certo che l’ho votato e non sono stato solo. Non siamo andati troppo lontani dal riuscirci"

La.Valde.