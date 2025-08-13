Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Cronaca
Inseguimento nella notte: scappa dai carabinieri, si schianta e va in arresto cardiaco. Morto in ospedale
13 ago 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Inseguimento nella notte: scappa dai carabinieri, si schianta e va in arresto cardiaco. Morto in ospedale

È successo all’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen a Marina di Massa. I militari hanno attivato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorritori del 118

Massa, 13 agosto 2025 – Un inseguimento nella notte a Marina di Massa si è concluso con un grave incidente. Alle 04:38 di oggi, mercoledì 13 agosto, un uomo in moto inseguito dai carabinieri ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro alcuni pali, andando in arresto cardiaco. È successo all’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen. Portato in ospedale, ne è stato constatato il decesso

Subito dopo l’incidente i carabinieri hanno immediatamente attivato le manovre di rianimazione di base. Sul posto sono poi arrivate l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa di Massa. Il personale sanitario ha quindi proseguito con interventi rianimatori avanzati. Nonostante i tentativi e gli sforzi, l’uomo ancora in arresto cardiaco è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Massa dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

