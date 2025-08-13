Muore in Austria durante la vacanza. Aveva 26 anni, fatale l’incidente in moto

Terni, 13 agosto 2025 – Tragedia della strada in Austria, dove ha perso la vita il ternano ventiseienne Lorenzo Satolli. Il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme a due amici ed era in sella a una motocicletta quando, tra domenica e lunedì, si è verificato il terribile incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L’esatta dinamica dello schianto, purtroppo mortale, non è chiara e non può esserlo in questa fase, ma in ogni caso non sono stati coinvolti altri veicoli. Il mezzo, per cause da verificare, sarebbe quindi sbandato, con una dinamica dell’incidente che ha reso inutile ogni soccorso al giovane centauro. I familiari sono partiti ieri alla volta dell’Austria per raggiungere la località, non distante da Vienna, in cui si è verificata l’immane disgrazia. E’ l’impresa funebre Medei a seguire la triste vicenda.

Lorenzo lavorava nella logistica di un’azienda di trasporti ternana. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la salma del ragazzo sarà cremata in Austria, poi a Terni si svolgerà l’ultimo saluto a questa giovane vittima dell’ennesimo incidente sulla strada, in un contesto che sarebbe dovuto essere di svago e divertimento. Straziante il post della mamma: “Quest’aria scanzonata, il tuo modo di sdrammatizzare, la tua simpatia e quel sorriso che mai dimenticherò. Eri tanto felice nell’organizzare la vacanza da te preferita, piccolo mio centauro. Amavi la montagna e in quella strada è finito il tuo viaggio. Ora vola in alto amore mio, il dolore è finito, la paura è passata, mamma sta arrivando e ti porterò a casa amore mio. Vola amore”. Alla famiglia vada l’abbraccio della città.

Ste.Cin.