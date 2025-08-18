Toscano: "Con cavalli così di rincorsa sei tagliato fuori"

Capitano Alessandro Toscano, aveva annunciato che Malborghetto avrebbe fatto un Palio da Onda. Anche se non era toccato in sorte un cavallo di punta.

"La nostra accoppiata, Grandine su Veranu, era cresciuta nei quattro giorni ma, come detto appunto, non avevamo avuto un barbero di punta. C’erano cavalli più forti e si sono visti. Ha sorpreso in positivo Viso d’angelo, complimenti a Velluto che l’ha molto valorizzato. Noi puntavamo a fare un Palio sperando di avere un posto basso fra i canapi, con la possibilità poi di effettuare un bel San Martino e giocarcela fino in fondo. Ma, ripeto, sapendo di non avere un primo cavallo".

Quando l’Onda è andata di rincorsa?

"Il primo pensiero è stato quello di immaginare il Palio se ci fosse toccata questa posizione. Si cerca di far partire tutti buttandosi poi in basso, verso l’interno, per sfruttare eventuali intruppamenti a San Martino. In un palio come quello del 16 agosto, se eri di rincorsa venivi tagliato fuori. Il gap era importante, a meno di avere uno dei cavalli big".

Da subito si è parlato di mossa troppo giovane, qualcuno ha detto che andava annullata.

"La mossa è giovane. Però è stata molto complicata, nella parte bassa del canape c’era tanta confusione e non risultava facile cogliere l’allineamento di tutte le Contrade".

Restiamo in tema: Bircolotti deve essere confermato.

"Sono sempre per parlare di questo argomento all’interno della riunione con tutti i capitani".

Capitano Toscano si riprendono i cavalloni dopo l’esperienza dell’Assunta?

"Ogni Palio ha la sua storia, va contestualizzato e anche i criteri di scelta dei cavalli sono consequenziali alla Carriera specifica che vanno ad affrontare".

Gingillo ha vinto un bel Palio.

"Un grande Palio di Giuseppe, complimenti a lui. Anche Giovanni ha fatto il suo Palio, il palio da Tittia".

La.Valde.