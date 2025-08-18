Minucci, trionfo sfiorato: "Tittia voleva vincere. Ho sperato nella rimonta ma sapevo che era dura"

di Laura Valdesi

Capitano del Leocorno Marco Minucci, la Contrada ha fatto un Palio da protagonista. "Un grandissimo Palio, però non è bastato. Vince solo una. Onore al Valdimontone, al capitano Nerozzi e a Gingillo. La loro è stata una Carriera senza sbavature, senza errori". Anche il Leocorno non ha fatto errori? "La nostra era una situazione di mossa un po’ più scomoda, con l’avversaria accanto e il posto più alto".

Non si è vista però la rivalità. "La mia rivale ha montato un grandissimo fantino che ci ha disturbato nel momento reale della partenza e che poi ha lottato il Palio con un primo cavallo, nelle primissime posizioni". Tittia ci ha provato fino in fondo. "Voleva assolutamente vincere e l’ha dimostrato. Diodoro si è confermato un primissimo cavallo. Due su tre di quelli più ambiti hanno fatto il Palio. E onore alla Pantera e a Velluto che con un soggetto, forse non fra i più ricercati, ha lottato fino in fondo".

Il capitano Minucci quando dal palco ha visto la rimonta fino al Casato dentro di sé cosa ha pensato? "Ci ho sperato ma ero consapevole che l’accoppiata davanti era espertissima ed il cavallo molto forte. Consapevole, insomma, che era durissima riuscirci". Con Giovanni, finita la corsa, cosa vi siete detti? "Ci siamo abbracciati e gli ho fatto tutti i miei complimenti. Ha dimostrato di essere il numero uno".

C’è un polverone sulla mossa. L’ha data Tittia? "Devo ancora rivederla. La devo riguardare perbene, a freddo". Il mossiere Renato Bircolotti è da confermare? "Questa è una valutazione da fare con i capitani, tutti insieme. A breve. Ne parleremo collegialmente. In funzione delle valutazioni che emergeranno ci muoveremo. Qualora non venisse confermato ci deve essere il tempo per trovare soluzioni".

Com’è stato accolto Tittia in Pantaneto dopo il Palio? "Come quando è arrivato in Contrada, in maniera eccezionale. Resta con Giovanni un rapporto privilegiato". Capitano Minucci, i 40enni continuano a fare il Palio, volenti o nolenti. "Hanno tantissima esperienza e tantissima capacità di leggere le situazioni, la mossa. L’esperienza si vede, anche nell’interpretare i cavalli che hanno a loro disposizione".

E’ stato scelto un lotto di grande qualità a luglio e ancora di più ad agosto, però Diamante grigio ha dato un po’ di grattacapi al Bruco. "Sì però non aveva dimostrato quelle intemperanze durante l’addestramento. Ci può stare con i cavalli".