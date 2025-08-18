Si sentono male alla festa, due famiglie in ospedale. Cene sospese per precauzione

Perugia, 18 agosto 2025 – Ha avuto un epilogo non particolarmente piacevole la serata alla Festa Grossa di Collestrada per due famiglie. Che hanno concluso l’uscita con un passaggio al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le due famiglie, come conferma il comitato organizzatore dell’appuntamento, hanno accusato un malessere fisico, riconducibile al cibo consumato sabato sera. In seguito all’episodio, gli organizzatori dell’evento, come rendono noto, hanno scelto di sospendere la somministrazione di pietanze in occasione dell’ultimo giorno dell’appuntamento. Una scelta presa in via cautelare per evitare che potessero verificarsi eventuali ulteriori casi. Sono rimaste programmate, invece, le altre iniziative previste e organizzate.

Le persone interessate dai disturbi, appartenenti a due nuclei familiari, evidenzia ancora il Comitato organizzatore, sono stati prese in carico dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia dove sono andate autonomamente. Dopo i necessari controlli medici, sono state dimesse senza ulteriori particolari complicazioni.

La decisione di chiudere temporaneamente la cucina è stata presa “in via esclusivamente precauzionale, nell’interesse della salute pubblica e per garantire la massima sicurezza ai partecipanti alla festa” sottolineano ancora i componenti del comitato organizzatore, nello scusarsi per quanto accaduto.

Una brutta disavventura per le persone interessate dal disturbo alimentare che, però, si è conclusa nel migliore dei modi e senza particolari conseguenze per chi ha accusato disturbi. Un inconveniente da chiarire nei dettagli e anche per questo che, per essere sicuri che non si potessero verificare ulteriori “repliche".

In Umbria, rimane ancora molto forte il ricordo di un pranzo, svoltosi diversi anni fa a Gubbio, nel corso del quale, tra leggenda e realtà, praticamente tutti i commensali furono colpiti da disturbi più o meno importanti, trasformando quella disavventura gastronomica in una sorta di odissea tra messaggi vocali, meme diffusi sui social e un interesse mediatico che oltrepassò lungamente i confini umbri. Nel caso di Collestrada, al contrario, l’episodio è rimasto molto circoscritto e non ha avuto particolari conseguenze per i commensali interessati dal malessere.