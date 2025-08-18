In Umbria 242 denunce nel 2024

Sono state 242 le denunce di scomparsa nel 2024, 181 le persone ritrovate. Si tratta in prevalenza di minori e cittadini stranieri, ma anche anziani e persone fragili. Una tendenza, quella umbra, in linea con quella nazionale. È quanto emerge dalla trentaduesima Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Saverio Ordine.

Andando ad analizzare il dato per provincia, aPerugia sono state presentate 163 denunce, 118 i ritrovamenti. A Terni i casi denunciati sono stati 79, 63 dei quali finiti nel migliore dei modi.

Andando a verificare la fascia di età, nel capoluogo di regione è stata denunciata la scomparsa di 98 minori (54 italiani, 44 stranieri) di cui 67 ritrovati, 55 persone tra 18 e 65 anni (44 italiani, 11 stranieri) di cui 42 ritrovati e 10 over 65 (9 italiani, 1 straniero) di cui 9 ritrovati. A Terni, invece, nel 2024 sono scomparsi 53 minori (20 italiani, 33 stranieri) di cui 41 ritrovati, 21 persone tra 18 e 65 anni (13 italiani, 8 stranieri) di cui 18 ritrovati e 5 over 65 (tutti italiani) di cui 4 ritrovati.

Confrontando i dati con quelli dell’anno precedente, il numero dei minori è in calo del 26%, scendo del 6% le denunce di persone di età compresa tra i 18 e 65 anni, aumentano, invece, del 7% le denunce di uomini e donne con oltre 65 anni. Positivo, viene segnalato, il risultato del sistema di ricerca: a una settimana dalla denuncia il 75% è stato ritrovato, il 60% entro le prime 24-72 ore.