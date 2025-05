Furto di cosmetici e generi alimentari, 900 euro di merce rubata: 3 arresti

Terni, 31 maggio 2025 - Pensavano di averla fatta franca: invece i Carabinieri di Ficulle dopo la segnalazione al 112, hanno bloccato e arrestato tre rumeni, due donne e un uomo, di età compresa tra 20 e 29 anni, domiciliati a Napoli e gravati da precedenti, per furto aggravato in concorso. Dopo la segnalazione di un furto in un supermercato della zona, la pattuglia ha intercettato l'auto su cui viaggiavano i malviventi, mentre stavano caricando delle buste della spesa.

Le borse erano piene di cosmetici. Così i militari, dopo aver identificato i tre, li hanno sottoposti a un approfondito controllo e perquisizione, rinvenendo altri prodotti per l’igiene personale e alimentari vari. Dalla successiva ricostruzione è emerso che la refurtiva, del valore di oltre 900 euro, era il risultato di tre taccheggi in altrettanti centri commerciali a Fabro e a Ficulle. Per loro è così scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato in concorso.