Jeremy Irons all’Isola d’Elba, sotto la pioggia ma col sorriso

Portoferraio (Isola d’Elba),16 luglio 2025 – Jeremy Irons fa tappa all’Isola d’Elba. Il celebre attore inglese è stato sorpreso dal maltempo del 13 luglio scorso, mentre stava trascorrendo alcuni giorni in barca nelle acque cristalline dell’arcipelago toscano. Sbarcato da uno splendido yacht alla fonda nella baia di Procchio, Irons è stato visto approdare sotto una pioggia battente sulla spiaggia di Campo all’Aia, a bordo di un gommone. Sotto il diluvio, il premio Oscar del grande schermo è stato condotto in taxi all’aeroporto della Pila a Marina di Campo.

Purtroppo il suo volo per Pisa era stato cancellato a causa dell’allerta meteo. L’attore, con il suo carisma da gentleman inglese, ha immediatamente richiesto un transfer per raggiungere l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

Dallo scalo toscano, Irons è salito su un volo per Catania, alla volta dell’isola eoliana di Salina per la 19esima edizione del SalinaDocFest. L’apertura del festival è tenuta il 15 luglio scorso con il conferimento del Premio alla Carriera del Gruppo Arena a Oliver Stone, figura emblematica del cinema politico contemporaneo. Jeremy Irons è stato invitato come ospite speciale, con il documentario «Trashed»: una giornata per riflettere sulla crisi globale dei rifiuti e sulla responsabilità condivisa verso il pianeta.

Sabato 19 luglio la star del cinema riceverà il Premio Irritec 2025 da Giulia Giuffrè, direttrice marketing di Irritec e presidente del SalinaDocFest. Dotato di uno straordinario talento, Jeremy Irons ha lavorato con alcuni dei più importanti registi del mondo come Zeffirelli, Bertolucci, Cronenberg e Tornatore. Ha vinto il premio Oscar nel 1991 con il film Il Mistero Von Bulow, restano epiche le sue interpretazioni magistrali nei film Mission, Lolita, La Maschera di Ferro, Die hard, Inseparabili, La Casa degli Spiriti, Io ballo da sola, Il Danno. È sposato con Sinéad Cusack e ha 2 figli.