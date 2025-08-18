Nuovi macchinari a disposizione dei servizi di Ostetricia e Ginecologia

TODI Nuovi macchinari all’ospedale Media Valle del Tevere "volti a rafforzare l’attività di diagnostica per immagini dedicata alla ginecologia: si tratta di un colposcopio e di un ecografo di ultima generazione". "La nuova dotazione tecnologica – spiega Vinicio Martinoli, direttore della unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Pantalla – valorizzerà il centro screening di secondo livello per le patologie del basso tratto genitale femminile, già attivo da più di un anno. Il nuovo colposcopio garantirà gli elevati standard di qualità e sicurezza definiti dalle linee guida nazionali, assicurando una maggiore sicurezza nella corretta consegna dei referti e nell’archiviazione degli stessi, e ci consentirà di aumentare l’offerta di prestazioni sia in ambito di screening che non. Con il nuovo ecografo, inoltre, sarà potenziata la diagnostica ecografica sia ostetrica che ginecologica. Nel corso dell’ultimo anno, il centro ha effettuato circa mille colposcopie che hanno portato ad eseguire, durante lo stesso periodo, più di 120 interventi per patologie neoplastiche iniziali del collo dell’utero".

Grazie all’arrivo di questi nuovi macchinari, annunciato nei mesi scorsi dalla direzione aziendale dell’Us1 nell’ambito di un percorso che prevede la riqualificazione dell’area assistenziale materno-infantile e lo sviluppo dei percorsi ospedale-territorio, è stato già previsto l’incremento di prestazioni, con apertura dal prossimo mese di nuove agende di prenotazione. "Un’ulteriore novità che, insieme all’assunzione di una nuova radiologa (avvenuta lo scorso 4 agosto), va a rafforzare l’attività dell’ospedale nella sua vocazione diagnostico-assistenziale" sottolinea l’Usl1. "Questo potenziamento rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento e la qualificazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie erogate dall’ospedale di Pantalla, presidio importante per tutto il territorio della Media Valle del Tevere", commenta Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria.