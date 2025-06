’Insieme in Rosa’. Mammografia, ma hi-tech. Donato nuovo strumento

"Troviamo la motivazione perché tante donne hanno affrontato un percorso oncologico, vogliono migliorare la situazione e la voglia di far del bene". Questo è il messagio delle "Fatine" di "Insieme in Rosa" attraverso le parole della presidente Donatella Guidi. L’associazione ha donato un nuovo strumento diagnostico all’ospedale Misericordia di Grosseto, un ecotomografo di ultima generazione per il reparto di Mammografia. Lo strumento ha un valore di oltre 90mila euro.

"Adesso il reparto ha due ecografi di ultima generazione, è un grande passo avanti – continua Guidi –. Il prossimo progetto è un nuovo software che è legato all’endoscopio donato qualche anno fa e così il livello si si innalza ancora di più. Già con questo macchinario si riesce a vedere il pancreas ed è uno delle pochi in Toscana in grado di farlo. Vogliamo portare qui la migliore tecnologia per evitare il ’pellegrinaggio’ dei pazienti maremmani".

"In un reparto come questo – dice Alessandra Buonavia, responsabile della Mammografia del ‘Misericordia’ – uno strumento del genere è essenziale, offre la possibilità di effettuare un esame complementare alla mammografia e lo integra fornendo ulteriori informazioni su eventuali lesioni evidenziate con il primo esame. L’ecografia è anche un esame di prima istanza nelle donne con età inferiore ai 40 anni in caso di nodulo palpabile di prima insorgenza. Ringrazio ’Insieme in Rosa’ e tutte le persone che hanno contribuito alla donazione".

"Questo strumento si aggiunge ad un altro donato in precedenza – afferma l’assessora comunale Chiara Vazzano –. Siamo felici ed orgogliosi, le associazioni si prodigano per la salute e prevenzione della comunità".

"Un’importante donazione dell’associazione Insieme in Rosa che integra lo strumentario della mammografia – dichiara il direttore medico di presidio Michele Dentamaro –. Ringrazio tutti i cittadini che hanno contribuito all’acquisto dell’ecografo. La Onlus dimostra ulteriormente la sua vicinanza all’ospedale. Vorrei esprimere il mio ringraziamento a tutti i professionisti della struttura e alla dottoressa Buonavia per il lavoro svolto in questi anni, visto che dal prossimo 1 luglio sarà in pensione, l’attività della Mammografia continuerà a garantire sempre elevata professionalità con altri dirigenti".

Maria Vittoria Gaviano