Ecografo wireless e tac tecnologica. Cure innovative a Ponte a Niccheri

Nuove dotazioni ad alta tecnologia per l’ospedale Santa Maria Annunziata. Una tac di ultima generazione è entrata in servizio nella struttura di radiologia diretta da Roberto Carpi. Rispetto alla precedente, consente un miglioramento delle prestazioni diagnostiche e "un aggiornamento tecnologico importante per un ospedale che è presidio strategico per il territorio e i suoi abitanti – dice Carpi –. In particolare ci permette uno studio più dettagliato sul cuore, sull’apparato muscoloscheletrico anche in presenza di protesi metalliche e in generale migliora la precisione degli studi per pazienti con patologie mediche e chirurgiche, con la necessità di dosi inferiori di radiazioni e di mezzo di contrasto". Il nuovo strumento affianca la Tc del dipartimento di emergenza urgenza di recente acquisizione all’interno dell’ospedale.

La direzione infermieristica sempre dell’ospedale di Ponte a Niccheri invece ha ricevuto un dono particolare: un ecografo palmare wireless e un tablet wi-fi. Regalato dalla Fratellanza Fiorentina onlus è formato da una sonda senza fili e da un palmare dove vengono trasmesse le immagini ecografiche. Trasportabile in una pratica valigetta, l’apparecchio avrà un doppio uso: sia in reparto all’Annunziata che nei servizi sul territorio, grazie proprio alle sue doti di ridotte dimensioni e peso e a una lunga autonomia di batteria.

Il nuovo wireless inoltre riduce il rischio di contaminazioni durante le procedure, aumentando così la sicurezza per pazienti e operatori. Il presidente della Fratellanza fiorentina Lorenz Migliozzi ha consegnato l’ecografo portatile nelle mani del direttore di gestione sud est Patrizia Grassi e degli infermieri esperti che si occupano in maniera specialistico di gestione, inserimento e monitoraggio dei cateteri Picc.