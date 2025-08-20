Controlli a tappeto a Marina e Castiglione

Controlli in aumento nella settimana di Ferragosto, nelle giornate più dense di presenze di turisti nei comuni costieri della provincia. Controlli fatti a Follonica e a Castiglione della Pescaia, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di comportamento illecito che mina la percezione di sicurezza della collettività. I servizi, diretti da funzionari della Questura di Grosseto, hanno visto il contributo di equipaggi della Questura, della Polizia stradale, Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia municipale di Follonica e Castiglione della Pescaia. Interessati i centri abitati e le vie di accesso ai Comuni. Il raggio di azione degli operatori si è esteso anche a quelle zone oggetto di recenti esposti e segnalazioni per situazioni di illegalità diffusa. I servizi hanno portato all’identificazione di 120 persone e 40 veicoli. Sono state elevate due sanzioni amministrative per uso proprio di stupefacenti ed una sanzione per violazione del codice della strada. Oltre ai controlli ad alto impatto, sono stati effettuati dalla Questura di Grosseto con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, quelli straordinari a Marina e Principina Mare, che hanno portato a 100 persone identificate e 40 veicoli controllati. Anche la Stradale nei giorni in questione ha effettuato controlli specifici con etilometro per verificare le condizioni degli automobilisti: due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.