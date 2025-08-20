Un’altra croce sull’Aurelia. Scontro auto-tir a La Torba. Muore Alessandro Loschiavo

Sull’asfalto i segni dell’impatto, devastante. Pezzi di carrozzeria, gomme, le tracce dei rilievi. Macchie di carburante, nell’aria odore acre di benzina. Il tir ancora incastrato, fortunatamente per pochi centimetri, nella palazzina che ospita il punto vendita di un noto caseificio della zona, in località La Torba, nel territorio di Capalbio.

L’Aurelia si è macchiata nuovamente di sangue: a perdere la vita Alessandro Loschiavo, 59 anni, originario di Roma, ma da anni residente a Milano. Designer di professione, molto conosciuto nella città della Madonnina e anche all’estero. Per cause in via di accertamento, l’auto su cui viaggiava, direzione Roma, ha invaso l’altra corsia sulla quale stava transitando un tir carico di ruote per treni.

L’autista del mezzo pesante, per evitare, inutilmente, l’impatto, ha sterzato verso destra ed è andato a schiantarsi sulla rivendita. All’interno della struttura tre persone: i due fratelli titolari dell’azienda e una commessa, rimasti miracolosamente intatte. Per una di loro, portata all’ospedale San Giovanni di Dio a Orbetello, qualche escoriazione, dovuta a una caduta per uscire dalla struttura.

Tanto, ovviamente lo choc, visibile sui loro volti anche ore dopo l’incidente. Anche l’autista del camion, ferito e trasportato a Grosseto, non è in pericolo di vita. Per Loschiavo, invece, non c’è stato niente da fare: l’auto, dopo lo scontro, è finita fuori dalla carreggiata con l’uomo incastrato dentro. Inutili i soccorsi del personale del 118.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia stradale di Grosseto: i rielievi sono stati effettuati con il TopCrash, un sistema satellitare che permette di rilevare le misure al centimetro, e un drone.

Se sia stato un malore, se si stata una disattenzione, se sia stato un sorpasso azzardato a costare la vita ad Alessandro Loschiavo saranno le indagini a stabilirlo. Proprio per questo saranno sentiti eventuali testimoni che hanno assistito all’impatto e visionate le telecamere, almeno quelle funzionanti. Il punto d’urto è stato comunque individuato nella semicarreggiata di pertinenza del camion.

L’incidente, avvenuto intorno alle 17 di ieri pomeriggio, ha ovviamente congestionato la circolazione. Si è creata una lunga fila di auto e mezzi pesanti rimasti fermi per permettere alle forze dell’ordine di effettuare le operazioni del caso, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, chiamato immediatamente, e quindi di rimozione dei mezzi coinvolti nel tragico incidente mortale. La salma è stata estratta dai vigili del fuoco.

Angela Gorellini