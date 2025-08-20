La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
Cronaca"Attacco alla dignità di tutti. Ora serve più sicurezza"
20 ago 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. "Attacco alla dignità di tutti. Ora serve più sicurezza"

"Attacco alla dignità di tutti. Ora serve più sicurezza"

"Confesercenti Follonica esprime piena solidarietà alla titolare del bar di Follonica, Silvia Campana vittima insieme al cognato di un’aggressione inaccettabile...

Il Caffè Parigi dove un gruppo di ragazzi hanno fato baldoria e poi picchiato la titolare, facendola finire al pronto soccorso

Il Caffè Parigi dove un gruppo di ragazzi hanno fato baldoria e poi picchiato la titolare, facendola finire al pronto soccorso

Per approfondire:

Confesercenti Follonica esprime piena solidarietà alla titolare del bar di Follonica, Silvia Campana vittima insieme al cognato di un’aggressione inaccettabile e profondamente preoccupante". Inizia così Alessandro Ricci, presidente pro tempore di Confesercenti Follonica e da poco nominato presidente provinciale Fiepet Confesercenti Grosseto, il sindacato di categoria dei pubblici esercizi. Un’aggressione che ha fatto molto parlare anche in città, vista l’aggressività e la cattiveria che è stata riscontrata nel gruppo di ragazzi.

"Questo episodio non è solo un atto di violenza contro due persone, ma un attacco alla dignità e alla sicurezza di tutti gli operatori del commercio che ogni giorno lavorano con impegno, per offrire servizi alla comunità".

"Condanniamo con forza ogni forma di violenza e chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto, assicurando i responsabili alla giustizia. È fondamentale che le istituzioni continuino a rafforzare la propria presenza sul territorio per garantire il massimo della tutela a chi lavora nei pubblici esercizi, spesso esposti a situazioni di rischio" prosegue Ricci.

"Come associazione di categoria Confesercenti Follonica continuerà a sostenere i propri associati, offrendo supporto legale e morale, e promuovendo iniziative per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Invitiamo la cittadinanza a non voltarsi dall’altra parte e a sostenere attivamente i nostri imprenditori locali, che rappresentano un presidio sociale ed economico fondamentale per il territorio".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaViolenza