"Attacco alla dignità di tutti. Ora serve più sicurezza"

Confesercenti Follonica esprime piena solidarietà alla titolare del bar di Follonica, Silvia Campana vittima insieme al cognato di un’aggressione inaccettabile e profondamente preoccupante". Inizia così Alessandro Ricci, presidente pro tempore di Confesercenti Follonica e da poco nominato presidente provinciale Fiepet Confesercenti Grosseto, il sindacato di categoria dei pubblici esercizi. Un’aggressione che ha fatto molto parlare anche in città, vista l’aggressività e la cattiveria che è stata riscontrata nel gruppo di ragazzi.

"Questo episodio non è solo un atto di violenza contro due persone, ma un attacco alla dignità e alla sicurezza di tutti gli operatori del commercio che ogni giorno lavorano con impegno, per offrire servizi alla comunità".

"Condanniamo con forza ogni forma di violenza e chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto, assicurando i responsabili alla giustizia. È fondamentale che le istituzioni continuino a rafforzare la propria presenza sul territorio per garantire il massimo della tutela a chi lavora nei pubblici esercizi, spesso esposti a situazioni di rischio" prosegue Ricci.

"Come associazione di categoria Confesercenti Follonica continuerà a sostenere i propri associati, offrendo supporto legale e morale, e promuovendo iniziative per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Invitiamo la cittadinanza a non voltarsi dall’altra parte e a sostenere attivamente i nostri imprenditori locali, che rappresentano un presidio sociale ed economico fondamentale per il territorio".