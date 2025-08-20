Centro Polivalente e Campino, ci siamo. Marconi: "Riqualificate Prata e Tatti"

Inaugurati nei giorni scorsi il centro polivalente di Prata e il Campino di Tatti. Entrambi sono stati realizzati grazie al progetto "Per un sano stile di vita porte di comunità e turismo di confine". Il progetto ha ottenuto sul bando di Far Maremma Misura, "Progetti di rigenerazione di comunità", un contributo di 250mila euro. L’importo complessivo dell’investimento è stato di 261mila euro.

"Siamo molto soddisfatti del risultato finale – ha detto la sindaca Irene Marconi – I lavori a Prata hanno consentito di recuperare l’ex Mattatoio, che era uno spazio inutilizzato e fatiscente e di restituirlo alla comunità locale come sala polifunzionale, in grado di ospitare diverse tipologie di attività e iniziative. Uno spazio a servizio delle associazioni locali partner del progetto e di tutti i cittadini. Anche la riqualificazione del Campino di Tatti restituisce nuova vita ad uno spazio strategico per la frazione e soprattutto per i giovani, dove praticare sport all’aperto e organizzare gli eventi estivi. Si tratta di investimenti che migliorano la qualità della vita nelle nostre frazioni favorendo la socialità, l’incontro e le attività associative".

"A Tatti – chiude – è il secondo intervento realizzato con un partenariato pubblico-privato partecipando ai bandi Far Maremma: nel 2023 abbiamo riqualificato l’ex delegazione con l’obiettivo di erogare servizi".