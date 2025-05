"Il turismo deve essere sostenibile"

MONTOPOLI

Sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo turistico. E’ stato il tema del secondo convegno organizzato da Arco di Castruccio e Comune di Montopoli. "Il turismo che vogliamo noi per Montopoli deve essere in equilibrio con residenti, cultura e spazi", ha detto la sindaca Linda Vanni. Un convegno dall’impronta regionale nel salone mediceo del convento dei frati di San Romano. Ospite l’assessore regionale Leonardo Marras che ha spiegato il concetto di Toscana diffusa e l’importanza di ampliare il raggio dei visitatori oltre le città assediate dall’overtourism. Contento per la partecipazione di tante persone l’assessore comunale Marzio Gabbanini: "Siamo qui per avviare un dialogo a livello regionale e nazionale". Anna Duchini del Centro Studi Turistici Firenze ha mostrato i dati sul turismo in Toscana mentre Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica ha presentato il lavoro dell’agenzia. Francesco Palumbo, direttore della fondazione Sistema Toscana ha presentato la piattaforma Make, che racchiude domanda e offerta in ambito turistico. Cesare Andrisano, presidente Confturismo Pisa, direttore turismo gruppo Paim Pisa ha parlato di disabilità e della necessità che siano proprio le associazioni del territorio a fare da collegamento tra turisti con bisogni specifici e i servizi disponibili. Presenti al convegno il direttore generale del Touring Club Giulio Lattanzi, Valter Tamburini presidente Camera di commercio e Antonella Criscuolo, docente università Campus Lucca che hanno presentato il brand Terre di Pisa, e Serenella Barbieri, rappresentante delle guide turistiche. Intervenuti anche Claudio Del Sarto di Confesercenti, Luca Favilli di Confcommercio e Virginia Prisco dell’Arco di Castruccio. Chiusura lavori via telefono del presidente Eugenio Giani.