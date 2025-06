Parcheggi in centro. Opposizioni all’attacco. Scatta la raccolta firme

Da un lato una petizione per chiedere all’amministrazione di condividere con i residenti i "piani per la sosta" una volta che si sarà concluso il cantiere del nuovo centro urbano. Dall’altro, una mozione presentata per proporre un "piano parcheggi" finalizzato ad incentivare il turismo. Piazza Boccaccio ed il centro continuano insomma a monopolizzare l’attenzione, stando almeno alle due iniziative portate avanti dalle due forze d’opposizione in consiglio comunale. Iniziando dalla raccolta firme di Più Certaldo. "Chiediamo all’amministrazione di condividere con la cittadinanza le idee ed i programmi per la viabilità e per la sosta che saranno messi in atto dopo la riqualificazione del centro. La non gestione dei cantieri di Via 2 Giugno, di piazza Boccaccio e di via Roma ha di fatto reso impraticabile la viabilità e la sosta nel centro cittadino – ha commentato il consigliere Pardo Cellini – non vi è ancora nessuna certezza sulle scelte che chi amministra intende intraprendere sulla conclusione dei cantieri, sulla viabilità e sul piano dei parcheggi. Abbiamo quindi deciso di promuovere una raccolta firme". Fratelli d’Italia ha invece fatto sapere di aver protocollato una mozione per chiedere tra le altre cose di verificare la possibilità di ampliamento del parcheggio in via De Amicis anche attraverso il recupero dell’area ex Fattoria di Borgo e di valutare la possibilità di nuovi posteggi nella zona del Borro dell’Uccellina. "Chiediamo di individuare un’area idonea alla sosta dei pullman turistici nella zona di via Tozzi – hanno dichiarato i consiglieri comunali Lucia Masini e Riccardo Borghini – una misura strategica che permetterebbe di razionalizzare i flussi turistici lungo assi più funzionali, valorizzando anche percorsi alternativi come via Roma e Borgo Garibaldi. Inoltre la recente pedonalizzazione di piazza Boccaccio ha inciso profondamente sulla mobilità locale e sull’accessibilità alla funicolare, oggi priva di un parcheggio comodo nelle immediate vicinanze". La replica del sindaco Giovanni Campatelli non si è fatta attendere. "Sono in dirittura d’arrivo le procedure d’esproprio che ci consentiranno di valorizzare il parcheggio di viale Matteotti, allargandone l’ingresso. L’opposizione fa l’opposizione, così come è inevitabile che un cantiere importante come quello del centro possa portare disagi a residenti e commercianti. A lavoro ultimato però, sarà tutta Certaldo a trarre beneficio di uno spazio rinnovato e più vivibile – ha detto, mandando poi un messaggio indiretto all’impresa edile che sta occupandosi del maxi-cantiere del centro – i lavori stanno proseguendo, ho già fatto presente più volte all’impresa che il 3 luglio vogliamo inaugurare il centro. Ci è stato assicurato che i lavori termineranno entro il 30 giugno, ma siamo pronti all’occorrenza a cautelarci con ogni mezzo a disposizione dell’ente".