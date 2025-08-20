Il concerto “Colgo la rosa“ a Coeli Aula

"Colgo la rosa" è il titolo del sesto concerto della rassegna itinerante "Montespertoli Musica", che domani alle 21.30 farà tappa alla Pieve di Santa Maria a Coeli Aula. Una serata tra musica, poesia e tradizione. Protagonisti saranno Sara Marini (voce e tamburi, nella foto), insieme al polistrumentista Lorenzo Cannelli (pianoforte, voce) e a Michele Fondacci (percussioni), che presenteranno composizioni inedite e canti tradizionali dall’Italia e dal mondo, in un sound acustico ed essenziale.

In apertura si esibirà l’Accademia dei Rintronati di Quartaia, compagnia teatrale che porterà in scena "La Pia dei Tolomei", un antico poema in ottava rima, nato nell’Ottocento ma tramandato a memoria da contadini e contadine toscane, che per anni hanno cantato e custodito la storia della ’malmaritata Pia’.

Prima del concerto ci sarà la possibilità di fare una passeggiata sulla Collina di Botinaccio e Montecastello, un itinerario tra natura e storia, e di gustare un’apericena a cura dell’Associazione Eirene. L’ingresso è a pagamento al costo di cinque euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 371 1152940 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected], oppure contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Montespertoli al numero 0571 600255.