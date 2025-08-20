Nuova scuola: "Sarà pronta entro l’anno"

Manca poco. Tra le numerose opere pubbliche in cui è impegnata l’amministrazione comunale di Fucecchio, una delle più importanti e attese riguarda la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia "La casetta nel bosco" di Vedute, finanziata con i fondi Pnrr per un costo complessivo di 1,5 milioni di euro. Il nuovo plesso scolastico sarà concluso durante il prossimo anno scolastico, con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia per completare anche la sistemazione esterna e del giardino. Una nuova soluzione funzionale, che permetterà di tenere completamente separati gli spazi per le auto, il percorso pedonale di accesso e l’ingresso per il trasporto scolastico e per il servizio mensa. Gli arredi e le attrezzature interne sono già stati acquistati alla fine di un percorso di co-progettazione tra il personale docente dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, i tecnici del Comune, i tecnici esterni progettisti dei lavori e le ditte fornitrici. Al termine del completamento dei lavori, tutto sarà pronto per il trasferimento nella nuova sede.

"A settembre tutti i servizi scolastici, ovvero lezioni, mensa e trasporto, riprenderanno regolarmente nella struttura esistente senza alcun disagio per l’utenza – spiega la sindaca Emma Donnini –. Nel frattempo, sarà completata la nuova scuola, che rappresenterà un luogo funzionale didattico e di aggregazione per i bambini e le bambine, oltre ad un primo traguardo nel miglioramento dei servizi per l’infanzia per la nostra amministrazione, da sempre impegnata nel dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie, in particolare per quel che riguarda i servizi educativi e la fascia 0-6 anni".