Ambiente da proteggere: "Lavori per 1,2 milioni di euro"

Agosto è tempo di cantieri anche a Montespertoli, con un occhio alla messa in sicurezza del territorio. Per quanto riguarda la frana di via San Piero in Mercato, il Comune ha fatto sapere che è stata conclusa la realizzazione della palificata e della trave di testa. "Quest’opera, realizzata con 1,2 milioni di euro di finanziamento dal Governo, consente di mettere in sicurezza la viabilità e le abitazioni di quella zona – ha fatto sapere il sindaco Alessio Mugnaini – dal 2019 ad oggi abbiamo aperto una campagna di lavori straordinari per il consolidamento di dissesti idrogeologici in via Botinaccio, via Polvereto, via Montelupo, via delle Mimose e via Poppiano. E stiamo continuando a monitorare il territorio grazie all’accordo con il Centro di geotecnologie dell’Università di Siena e partecipando a tutti i bandi di finanziamento".

Mugnaini ha aggiornato anche sullo stato d’avanzamento del cantiere di ripristino di via Montelupo, messa a dura prova dall’alluvione dello scorso marzo. "La palificata è stata completata ed è stato completato il riporto della terra sulla scarpata – ha fatto sapere - restano da eseguire alcuni consolidamenti e le sistemazioni finali della sede stradale. Questa opera si è resa necessaria dopo la frana avvenuta durante l’allerta meteo del 14 e 15 marzo scorsi, per un intervento di 345mila euro finanziato in urgenza dal Comune".