Il parcheggio ostaggio del degrado: "Rifiuti e schiamazzi tutta la notte"

Un parcheggio pubblico che, stando ai residenti in zona, si trasformerebbe, di notte, in un ritrovo di ‘bande’ giovanili con schiamazzi che impediscono il riposo e bottiglie e rifiuti lasciati sul terreno. Siamo al "Parcheggio del centro" di via Gramsci, in pieno centro, e i problemi, per chi abita nelle vicinanze, sarebbero evidenti. "Le immagini che ci hanno inviato alcuni residenti – sottolinea il capogruppo della Lega Daniele Brunori che ha ricevuto diverse segnalazioni - non lasciano spazio a dubbi: bottiglie, cartacce, resti di cibo e rifiuti ovunque. Ma non è solo questione di igiene urbana. Il parcheggio, specie d’estate, è ormai diventato una piazza di bivacco notturno dove, tra urla, musica, bestemmie e schiamazzi si va avanti fino alle 2 di notte e a farne le spese sono i residenti e i passanti, inascoltati da un’amministrazione immobile. Tutto questo accade sotto le telecamere, che evidentemente servono solo come decorazione. Nessuno interviene. Nessuno sanziona". Come se non bastasse – prosegue Brunori – "pochi giorni fa qualcuno ha pensato bene di ‘festeggiare’ la fine della scuola imbrattando le vetrine dei negozi del centro. Anche in quel caso: nessuna risposta seria. Nessuna parola di condanna. Nessuna azione concreta. Ci chiediamo cosa debba ancora succedere perché il Comune apra gli occhi. Perché il sindaco e l’assessore competente si decidano a uscire dal palazzo e mettere fine a questo degrado dilagante". Quanto all’area di sosta di via Gramsci, secondo Brunori, la necessità è di un intervento rapido: "Il parcheggio del Centro deve tornare a essere uno spazio sicuro, decoroso e rispettato. Non un rifugio per incivili e teppisti. E per farlo servono controlli, sanzioni, pulizia e soprattutto la volontà politica di far rispettare le regole". Già in passato, fra l’altro, l’area di sosta era salita alla ribalta delle cronache per una serie di vandalismi e per scritte realizzate al suo interno tanto che l’amministrazione comunale aveva scelto di riqualificare l’area anche attraverso un murales.

Sandra Nistri