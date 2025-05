Ubriaco devasta tre auto in sosta. Inchiodato dalle telecamere

Carrara, 23 maggio 2025 – Sono sempre più frequenti i danni alle auto in sosta nel centro città. L’ultimo episodio risale a sabato notte, quando qualcuno ha urtato tre mezzi in sosta in via Ulivi. Probabilmente il guidatore aveva alzato un troppo il gomito e così dopo aver centrato un furgone e due auto, e nonostante nell’urto avesse forato una gomma, è ripartito a tutto gas sperando di non lasciare traccia. Peccato che nonostante fosse notte fonda qualcuno ha visto tutto e preso il numero di targa.

I danni ai veicoli sono stati piuttosto ingenti e i proprietari la mattina hanno trovato la spiacevole sorpresa. Si tratta solo dell’ultimo episodio di danneggiamenti ai danni delle auto dei residenti parcheggiate sotto casa. Nelle scorse settimane numerosi abitanti hanno postato sui social le proprie autovetture malridotte da ignoti alla guida, che dopo averle centrate sono ripartiti in tutta fretta. Specchietti rotti, carrozzerie bombate e fanalini spaccati nel pieno della notte senza che nessuno abbia visto o sentito nulla. Ma per il caso di via Ulivi è spuntato un testimone e adesso il ragazzo dovrà ripagare i danni inferti ai tre mezzi regolarmente in sosta. Sull’accaduto era apparso anche un appello social per cercare testimoni, ma nel frattempo il giovane avrebbe fatto ammenda e si sarebbe costituito dicendo di aver forato una gomma e di aver perso il controllo del veicolo. Una scusa che non è piaciuta ai proprietari delle auto in sosta, che la mattina seguente al contrario avrebbero gradito di trovare sul parabrezza un bigliettino con il suo numero di telefono, o di essere contatti dalle forze dell’ordine ed essere rassicurati che il giovane si era costituito e avrebbe ripagato i danni. La vicenda adesso è in mano alla polizia municipale, che sta cercando di ricostruire la dinamica dello scontro. Meno fortunati i proprietari di auto che nei giorni scorsi hanno cercato invano testimoni sui social, e che hanno dovuto portare l’auto in carrozzeria. Qualcuno ha deciso di fare denuncia contro ignoti, altri no, ma al momento gli autori dei danni alle auto sono ben lontani dall’essere identificati anche perché in molti casi in quelle zone non ci sono telecamere, e anche nel caso ci fossero state nessuno ha fatto richiesta per visionare i filmati alla ricerca degli ignoti guidatori.