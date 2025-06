Troppe multe ai turisti. Federalberghi invita a maggiore attenzione

Turisti multati perché – inconsapevoli – lasciano l’auto sulle strisce gialle (quelle per i residenti). Sono diverse le segnalazioni in tal senso e allore prende la parola Pietro Bonino, presidente provinciale di Federalberghi Lucca, per porre l’attenzione su questa problematica.

“Stiamo ricevendo diverse segnalazioni – spiega Bonino - su come siano frequenti i casi di turisti alloggiati in centro storico che parcheggiano le proprie auto in stalli a striscia gialla, riservati ai residenti. Non è possibile ad oggi avere un quadro esatto di dove siano ospitati questi turisti, ovvero sia se in albergo, hotel, B&B o case private. In ogni caso, però, invitiamo tutti i nostri colleghi a prestare attenzione nel fornire indicazioni precise ai turisti. Il mancato rispetto delle regole infatti comporta, oltre ovviamente ad un disagio per i residenti, l’elevato rischio di sanzioni per i turisti a fronte di controlli, che possono portare anche alla rimozione o al blocco delle vetture coinvolte. E sottolineiamo con forza come un turista multato sia anche un turista scontento, con tutto ciò che esso comporta su larga scala in termini di immagine per la città”.

“E’ una sorta di appello – prosegue Bonino – il nostro, che nasce dalla volontà di confermarci come sindacato attento al rispetto delle regole e al confronto, nell’interesse del sistema città nel suo insieme. Uno spirito di collaborazione, questo, che ci attendiamo però anche da parte dell’amministrazione comunale, alla quale ricordiamo di nuovo la necessità per il nostro settore di interventi non più rimandabili in materia di servizi turistici attesi da molto tempo”.

“Così come abbiamo apprezzato l’annuncio nelle settimane scorse di due nuovi bagni pubblici – chiude il presidente di Federalberghi – al tempo stesso ribadiamo l’urgenza di metter mano alle questioni del trasporto taxi e della cartellonistica, fondamentali per una adeguata accoglienza di chi giunga in visita alla nostra città”.