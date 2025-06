"Soccorso, petizione ignorata: lavori iniziati"

Sono iniziati i lavori al triangolone del Soccorso. L’ex parcheggio in via Marx, che negli scorsi mesi è stato oggetto di una petizione di residenti e commercianti, sta per diventare ufficialmente una piazza. "Nonostante la netta opposizione di residenti, commercianti e cittadini del quartiere Soccorso" spiegano Gianluca Mingolello, Paolo Puccini e Stenio Salvatori, promotori della petizione firmata da 450 cittadini e portata in Commissione per non eliminare il parcheggio – l’amministrazione comunale ha deciso di proseguire con l’intervento sull’area del Triangolo, continuando i lavori già iniziati".

Sono stati ridisegnati gli stalli e le strisce pedonali intorno al triangolone, creati gli scivoli per i disabili, è tolta una parte di asfalto che circondava gli alberi e posizionati i paletti nei punti di accesso per evitare l’ingresso delle auto nella piazza. "Le conseguenze – continuano i tre promotori – saranno le difficoltà crescenti per i residenti, già alle prese con carenze croniche di stalli, la penalizzazione delle attività commerciali, con il rischio reale di trasferimenti o chiusure, e un impatto negativo sull’accessibilità e sulla vivibilità dell’intera area".

E mentre questo triangolo d’asfalto si prepara ad accogliere i colorati disegni degli architetti internazionali, ingaggiati per abbellirlo a seguito dei due laboratori aperti alla popolazione gestiti dal Circuito Urbano Temporaneo, i firmatari della petizione chiedono al Comune un ripensamento immediato perché "il Triangolo merita un progetto condiviso, non imposto".

Martina Marotta