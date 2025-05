Ventenne morto, ipotesi omicidio stradale. Indagato il conducente del fuoristrada

Pistoia, 27 maggio 2025 – E’ una tragedia immensa quella che si è abbattuta sulla famiglia di Alessandro Trovatelli, il ragazzo di vent’anni morto all’alba di domenica 25 maggio dopo uno spaventoso scontro avvenuto ad Agliana, in via Carlo Marx, la strada Provinciale 6 che è il principale collegamento tra Agiana e Quarrata e che, nel punto dove è avvenuto il tragico impatto, costeggia la via Selva. Alessandro si trovava a bordo di una Fiat Punto. Il frontale si è verificato con un suv Dr condotto da un uomo di 34 anni, pistoiese, che ora è indagato per omicidio stradale. Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore Giuseppe Grieco e sono affidate ai carabinieri della Stazione di Agliana. La Procura della Repubblica non ha ritenuto necessaria l’autopsia sul corpo del giovane e quanto prima saranno stabilite le modalità dei funerali che abbracceranno tre comunità: Pistoia, Agliana e Quarrata.

In queste ore gli accertamenti sono tanti e urgenti. Mirano tutti a ricostruire la dinamica della tragedia di domenica all’alba e quindi del terribile incidente che ha coinvolto, dopo il frontale, anche una terza vettura su cui viaggiavano due ragazze pistoiesi di 21 anni. Insieme ad Alessandro, nell’abitacolo della Punto, c’era una ragazza pistoiese di vent’anni, che è ricoverata al policlinico di Careggi, in prognosi riservata per le gravi ferite riportate in seguito al violento impatto.

Le operazioni di soccorso, e quindi dei rilievi necessari, sono state molto lunghe e complesse e hanno richiesto almeno quattro ore. Si sono concluse infatti alle otto di domenica mattina. Sul posto, lo ricordiamo, il 118 ha inviato l’automedica e due ambulanze, una della Misericordia di Agliana, e una della Croce Verde di Chiazzano. Sono intervenuti i carabinieri di Pistoia e di Agliana e i Vigili del Fuoco, a lungo impegnati, dopo i soccorsi, per rimettere in sicurezza la sede stradale.

Saranno sentite dagli inquirenti tutte le persone che, in qualche modo, potranno essere d’aiuto alle indagini che sono necessarie per ricostruire con esattezza la dinamica di questa spaventosa tragedia in ogni sua fase, anche precedente all’impatto in via Carlo Marx.

Le altre persone coinvolte, sia il conducente del suv Dr, che le due ragazze di 21 anni che erano a bordo della Lancia Y che sarebbe stata speronata per poi finire nel fossato, sono usciti praticamente incolumi dalle vetture.

L’incidente si è verificato nel tratto dopo la discesa del cavalcavia dell’autostrada (per chi proviene da Agliana), e prima dell’autolavaggio e del distributore di carburante che si trovano più avanti. Alessandro Trovatelli abitava con la sua famiglia a Badia a Pacciana e lavorava come grafico pubblicitario in un’azienda di Agliana. La notizia della sua tragica morte ha suscitato, e suscita, un’ampia e profonda ondata di cordoglio che attraversa tutti gli ambienti in cui era conosciuto. Un’ondata che si estende quindi a tutta la Piana, non soltanto ad Agliana, dove lavorava, ma anche a Quarrata, dove aveva frequentato le scuole medie e dove tutti, gli insegnanti e i compagni, lo ricordano con grande affetto.

