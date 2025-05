L’auto distrutta nella notte, un ragazzo che muore a 21 anni: la tragedia di Agliana

Agliana (Pistoia), 25 maggio 2025 – Di una notte tragica resta un’auto distrutta, le cui lamiere contorte sono ora in un’autorimessa. Si cercherà di capire anche da quello che resta dell’auto cosa è accaduto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio.

Quando un’auto con a bordo quattro ragazzi giovanissimi si è scontrata con un’altra auto. C’è una vittima, Alessandro Trovatelli, 21 anni. Era di Pistoia. Il dolore in città è profondo per questa giovane vita che se n’è andata. In un sabato sera come tanti, un’uscita con gli amici. Una notte nella quale il ragazzo ha trovato la morte.

Un dolore difficile da accettare. Si cerca adesso di capire cosa sia accaduto in via Selva ad Agliana, dove è avvenuto l’incidente. Erano circa le 4 del mattino. I quattro stavano tornando appunto dopo una serata fuori.

Carabinieri in una foto di repertorio. Sono gli uomini dell'Arma a ricostruire la dinamica dell'incidente

Lo schianto violentissimo nella notte, poi le chiamate ai mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Chiazzano e una della Misericordia di Agliana. La situazione è apparsa subito disperata per il 21enne, che era già morto. Difficile e delicato il lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti insieme al 118.

E’ toccato a loro liberare dalle lamiere il ragazzo senza vita. Gravissime sono subito apparse le condizioni di una ragazza che adesso si trova in prognosi riservata. Altri due ragazzi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Per la dinamica e per capire cosa sia accaduto sono intervenuti i carabinieri, che adesso ricostruiscono l’incidente. La serata era buona dal punto di vista meteo e la strada non era bagnata.

Una notte tragica sulle strade toscane e liguri. In un incidente in provincia di Lucca ha perso la vita una 17enne che era in motorino. A Licciana Nardi un altro ragazzo di cui si erano perse le tracce è stato trovato senza vita in un fosso dove era finito con la moto.