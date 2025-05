Ragazzo di 20 anni trovato morto in un ruscello, era uscito con moto e non aveva fatto ritorno

Licciana Nardi (La Spezia), 25 maggio 2025 – Lo stavano cercando da ieri, alle prime luci dell’alba di oggi, 25 maggio, Samuel Bottarelli, 20 anni originario di Sarzana e residente a La Spezia, è stato trovato morto in un corso d’acqua lungo via Provinciale a Tavarnelle, frazione di Licciana Nardi.

Il ragazzo, che era uscito in moto, non aveva fatto ritorno a casa. Sono partite ricerche a tappeto fino al drammatico ritrovamento di oggi. Da una prima ricostruzione il 20enne è morto in seguito un incidente stradale dove per il violento impatto è finito in un ruscello. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai militari, sono giunti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i vigili del fuoco.