Addio a Federico Moriconi, morto a 22 anni. Fatale una grave malattia

Massarosa, 25 maggio 2025 – Avrebbe compiuto 23 anni tra meno di una settimana. Sabato sarebbe caduto il suo compleanno. Ma una brutta malattia se l’è portato via, assieme al suo sorriso contagioso e al buon umore che lo accompagnava ovunque andasse e che sapeva trasmettere a chi gli stava vicino.

Federico Moriconi è mancato due giorni fa. Abitava all’Acquachiara col papà, la mamma e la sorella più piccola. Circa un anno e mezzo fa gli era stata diagnosticata una leucemia che lo ha costretto a fare dentro e fuori dagli ospedali: una prova durissima che Federico ha affrontato col coraggio e la tempra di un leone.

Chiunque gli chiedesse come stava, si sentiva rispondere con un ottimismo e una positività contagiosa, quasi a ’proteggere’ chi gli stava intorno al dolore. Dopo un’operazione chirurgica andata a buon fine, sembrava che la parte peggiore della malattia fosse ormai definitivamente alle spalle; e invece, nei giorni scorsi, la sua situazione si è nuovamente aggravata, fino all’epilogo più drammatico che ha lasciato un vuoto enorme nella comunità del capoluogo.

Fin da bambino, Federico si era fatto conoscere per la bontà innata e la simpatia disarmante. “Dove entrava, portava la luce”, lo ricordano i conoscenti. Che ieri, quando ha iniziato a diffondersi la notizia della tragedia, si sono ammassati fuori dalla sede della Misericordia di Massarosa per stringersi attorno alla famiglia e lasciare una carezza a quel giovane così positivo, eppure così provato da un destino tremendo. Decine e decine di persone si sono riversate in via Mazoni per testimoniare il proprio affetto per il ragazzo e abbracciare il papà Norville, la mamma Edy e la sorella Matilde, 17 anni.

Anche il comune di Massarosa ha voluto ricordarlo con un messaggio di vicinanza alla famiglia: “Ieri (venerdì per chi legge; ndr) è mancato all’affetto dei suoi cari un giovane di Massarosa, Federico Moriconi, 22 anni. L’amministrazione comunale esprime vicinanza alla famiglia e agli amici e si stringe al dolore dei genitori, della sorella e dell’intera comunità”.

L’ultimo saluto a Federico si terrà domani: il corteo partirà alle 15,45 dalla Sala don Chicchi della Misericordia di Massarosa e alle 16 si terrà la funzione nella chiesa del capoluogo.

RedViar