Lutto a Villa Laguidara, dipendente della Rsa muore a 55 anni

Marina di Pietrasanta (Lucca), 22 maggio 2025 – Era la bontà in persona, oltre che serio e professionale sul lavoro tanto da diventare un punto di riferimento per tutti i colleghi. Anche per questo la scomparsa di Alessandro Marchi è piombata come un macigno lasciando un vuoto immenso in tutto il comprensorio apuoversiliese. Originario di Viareggio, aveva 55 anni, di cui gli ultimi 26 trascorsi alla storica Rsa “Villa Laguidara” di Tonfano, e viveva al Cinquale con l’adorata moglie Barbara Tornielli. Entrato come operatore sociosanitario, si era poi dedicato alla manutenzione della struttura, di proprietà prima della Misericordia di Tonfano e poi passata alla cooperativa Proges di Parma, come addetto alla sicurezza e all’antincendio.

Da un po’ di tempo però accusava dolori alle gambe e così a marzo, approfittando del periodo di ferie, si era sottoposto ad alcuni controlli, scoprendo una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo spegnendo in soli due mesi il suo sorriso e il suo amore per la vita. Alessandro se n’è andato ieri mattina, nella sua casa in via dei Cipressi 31, dove in queste ore si stanno recando tante persone per un ultimo saluto e per dare conforto a Barbara, che lo ha ricordato sui social con un commovente messaggio (“Amore mio fai buon viaggio”. Tra le sue passioni c’era anche quella per le macchine e soprattutto per i Vigili del fuoco, dove aveva fatto il militare e dove avrebbe voluto tornare, da volontario, dopo la pensione. “Stamani alla Rsa piangevano tutti. Perché Alessandro – dice Cristina Mariotti, animatrice della struttura – non era soltanto un collega: lui era la ’Villa Laguidara’. Non c’era angolo delle due strutture per cui lavorava che non conoscesse. Era un uomo buono e gentile che ci mancherà tantissimo”. La “Proges”, in segno di lutto, ha cancellato l’evento “Famiglie e professioni” in agenda oggi alle 17. Per chi volesse fargli un ultimo saluto, la camera ardente è stata allestita nella sua abitazione in via dei Cipressi 31 al Cinquale dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 21, con i funerali domani, 23 maggio, alle 15 alla chiesa di Capezzano Pianore.