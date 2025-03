La Rsa dona siringhe da inviare a Cuba

È un gesto di solidarietà internazionale quello che ha visto giorni fa la Rsa "Villa Ciocchetti", di proprietà della Croce Verde, donare una scatola di materiale sanitario al circolo Italia-Cuba "Mario Giannelli" (nella foto) di Pietrasanta. Si tratta di aghi e siringhe per il prelievo del sangue che il circolo aggiungerà al container in partenza ad aprile per Cuba. Il circolo, inoltre, ha promosso per venerdì 28 alla Croce Verde (ore 17,30) un incontro con il saggista Giorgio Cremaschi, il quale presenterà il suo ultimo libro "Liberal fascismo-Come i liberali distruggono la democrazia e ci portano in guerra".

L’ingresso è libero.