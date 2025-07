Fiaccolata al Varignano. Un corteo silenzioso per Anthony e Aimen

Viareggio, 14 luglio 2025 – Si sono dati appuntamento in centinaia per ricordarlo, per onorarlo, per dimostrargli, anche adesso che è volato in cielo, che lo amano e che non lo dimenticheranno, né ora né mai. Il Varignano è sceso sabato sera in strada per una fiaccolata in ricordo di Anthony Mantia, il giovanissimo ragazzo morto a seguito del terribile incidente in scooter. Restano ancora gravi le condizioni dell’amico Aimen Labidi.

I due ragazzi sono stati ricordati anche sul palco di piazza Mazzini dal dj Ale Lippi nel corso della kermesse di Radio Deejay.

Sabato sera una fiaccolata densa di rispetto che, partita dalla parrocchia della Resurrezione è arrivata al quartiere Apuania dove Anthony e Aimen, amici per la pelle, erano cresciuti e vivevano con le loro famiglie. Un lungo serpentone di amici, ma anche di semplici residenti del quartiere, si è allungato sempre di più con il passare dei minuti, già dalle 20,30, in rispettoso silenzio, rotto soltanto dai cori dedicati a quel ‘gigante buono’ che tanto si faceva benvolere da tutti.

Particolarmente toccante il momento in cui Francesca, la mamma di Anthony, e il fratello Giovanni hanno liberato in aria una lanterna rossa che, accompagnata da scroscianti applausi, è salita verso il cielo come a voler raggiungere quel ragazzo che, tramite l’altruistica scelta dei genitori di donare gli organi, ha contribuito a rendere migliore la vita di altri.

“Il Varignano sarà un quartiere complesso, sicuramente con qualche problema, ma in grado di dimostrare in ogni occasione come sia unito nei momenti difficili. Il Varignano è una famiglia, che non dimentica i suoi figli e Anthony lo era. Qui tutti ci sentiamo i suoi genitori, i suoi amici, i suoi fratelli o le sue sorelle. Non lo dimenticheremo e assieme a lui pregheremo anche per Aimen”, dice, quasi facendosi voce di una comunità ferita, ma orgogliosa, Athos Catassi.