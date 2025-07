Anthony non ce l’ha fatta: è morto a soli 20 anni dopo il tremendo incidente di Viareggio

Viareggio, 11 luglio 2025 – Ha lottato con tutta la forza che un ragazzo di 20 anni può avere, ma le ferite riportate nel tremendo incidente stradale di avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fermato la sua vita. Anthony Mantia è morto oggi nel reparto di neurochirugia dell’ospedale di Livorno dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo lo schianto in scooter.

Un impatto devastante. Anthony, in sella insieme a un amico di 19 anni, Aimen Labidi, stava rientrando dopo una serata trascorsa in un locale della costa. Sulla via del ritorno la caduta in strada con una dinamica ancora tutta da ricostruire.

Viareggio ora è una città sconvolta da un dramma che ha scosso profondamente la comunità del quartiere Varignano, dove i due giovani amici sono cresciuti. Della dinamica appunto sappiamo ancora poco, quello che è certo è che i due giovani viaggiavano sullo stesso motorino quando poco dopo le 3.30 di notte è accaduto qualcosa che i carabinieri stanno cercando di ricostruire.

Avevano raggiunto il lungomare di Viareggio, all’altezza del Grand Hotel Principe di Piemonte, quando hanno perso il controllo dello scooter finendo sul marciapiede, per poi essere sbalzati insieme violentemente a terra. Da quel momento il dramma, Aimen ed Anthony sono stati trasportati inizialmente all’ospedale Versilia. Poi, viste le condizioni critiche, i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di neurochirurgia di Livorno. Oggi per Anthony il tragico epilogo, nel pomeriggio, al termine della procedura di accertamento morte cerebrale, è stato dichiarato il decesso.