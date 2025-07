L’amore per il Viareggio e l’affetto degli amici. Anthony Mantia, la tragedia e il dolore

Viareggio, 12 luglio 2025 – Tra i primi a salutarlo ci sono stati gli amici ultras del Viareggio. Uno striscione su uno dei ponti simbolo della città per dare un ultimo saluto ad Anthony Mantia, il 20enne viareggino morto per le conseguenze di un tragico incidente stradale. Si trovava in sella alla sua moto insieme all’amico, Aimen Labidi, e stava rientrando dopo una serata trascorsa in un locale della costa, a Marina di Pietrasanta. Sulla via del ritorno la tragedia che si è materializzata dopo le 3 di notte con la caduta in strada, con lo scooter che crolla a terra e i due ragazzi sbalzati sull’asfalto.

Lo striscione dei tifosi del Viareggio per Anthony

Anthony è morto nel reparto di neurochirugia dell’ospedale di Livorno dove era stato ricoverato in condizioni disperate, mentre l’amico 19enne sta ancora lottando tra la vita e la morte. Una tragedia che ha gettato nello sconforto un’intera città, visto che il ragazzo era davvero molto conosciuto.

Il 20enne aveva studiato all’istituto comprensivo Don Milani, ma dopo aver completato il primo ciclo di studi aveva deciso di entrare subito nel mondo del lavoro. Un impiego al porto, poi in una ditta di traslochi. Tutti lo ricordano per il grande impegno, la voglia di fare e quel sorriso che non perdeva mai.

Tra le sue grandi passioni c’era quella per il calcio e per il Viareggio. La squadra bianconera era uno dei suoi grandi amori, tant’è che non si perdeva mai una partita. E proprio gli ultras del Viareggio, che dopo l’incidente gli avevano dedicato un messaggio di incitamento, lo hanno voluto ricordare con uno striscione di saluto. Un gesto d’affetto nei confronti di un ragazzo la cui vita si è spezzata davvero troppo presto.