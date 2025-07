Giovane rapinato e malmenato: agguato al ponte girante

Viareggio, 13 luglio 2025 – Rapinato e malmenato da un gruppo di stranieri. E’ la disavventura capitata nella notte fra sabato e domenica un ventiduenne turista milanese in vacanza in città insieme ad alcuni suoi amici. Il gruppo di turisti è stato avvicinato da alcuni nordafricani, uno dei quali con la scusa di accendere la sigaretta ha strappato la collanina d’oro al ventiduenne. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale gli stranierei sono fuggiti via. Ieri mattina il derubato ha riconosciuto i suoi aggressori in centro città e ha fatto intervenire i carabinieri che hanno arrestato il presunto autore della rapina. L’episodio di ieri segue a distanza di pochi giorni il Far West avvenuto giovedì pomeriggio in piana Passeggiata davanti al bagno Nettuno.

Per questo il tema caldo della sicurezza è stato al centro dell’incontro che si è svolto ieri mattina tra l’onorevole Deborah Bergamini (Forza Italia), l’onorevole Elisa Montemagni (Lega) e l’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), con i vertici locali delle forze dell’ordine, anche sulla scia delle recenti aggressioni avvenute in tutto il territorio del comune di Viareggio.

Presenti al tavolo il prefetto di Lucca Giusi Scaduto, il questore Edgardo Giobbi e il comandante provinciale dei Carabinieri Arturo Sessa. Nel corso del confronto è emersa la volontà comune di potenziare le attività di controllo sul territorio viareggino, in particolare nella zona della Pineta di Ponente e sul litorale.

“Dai vertici provinciali – spiegano i parlamentari – ci è stato riferito che nei giorni scorsi sono già stati avviati alcuni interventi: arriveranno squadre della Polizia a cavallo, che opereranno in sinergia con la polizia locale, grazie a un accordo operativo in via di attuazione che le vedrà impegnate nella Passeggiata e nella Pineta di ponente. Ricordiamo che nei due comuni di Viareggio e Forte dei Marmi è stato confermato il servizio di pattugliamento notturno. Inoltre, dalla centrale operativa di Firenze è previsto a breve l’arrivo di ulteriori due Volanti per la zona della Versilia. Un passo importante per aumentare il presidio e la percezione di sicurezza nella città – concludono i Deputati – e per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e dei numerosi turisti che ogni anno scelgono Viareggio e la Versilia".

Insomma un impegno comune per una ulteriore fase di prevenzione e repressione dei fenomeni di delinquenza. "La battaglia è difficile ma, ringraziando le forze dell’ordine per il loro quotidiano lavoro e per riuscire quasi sempre ad arrestare i colpevoli dei fatti più gravi, l’impegno sarà anche quello di promuovere normative più stringenti e che prevedano, per certi reati, l’obbligatorietà della reclusione in caso di arresto in flagranza". E’ quanto ribadiscono gli onorevoli dei partiti di centrodestra ricevuti dal Prefetto.

