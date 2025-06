Darsena e via Mazzini. Saccheggiate 15 auto. Rissa fra extracomunitari

Auto danneggiate, vandalizzate e saccheggiate. E’ stata un’altra notte da incubo per chi ha trascorso il sabato sera sul Vialone in Darsena. Un raid vero e proprio condotto da una quindicina di giovanissimi extracomunitari stando alle testimonianze di chi ha assistito alla scena. I ragazzi hanno iniziato a rompere i finestrini delle auto a cercare borse e borselli lasciati all’interno degli abitacoli, rovesciando poi il bottino lungo la strada fino ad arrivare alla sbarra alla fine della strada. Almeno 15 le auto danneggiate con i proprietari che non hanno potuto far altro che sporgere denuncia alle autorità. Adesso il raid vandalico di sabato sera sarà oggetto di un’inchiesta della magistratura. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sicurezza di alcuni locali che potrebbero aver ripreso parte della scena. Resta comunque l’amarezza e la paura di chi lavora al Vialone (lato Viareggio e anche Torre del Lago) e chi frequenta i tanti locali disseminati di qui e di là.

La sera precedente, sempre sul viale Europa in Darsena qualcuno ha provato a entrare nella sede estiva della Croce Verde senza peraltro riuscirvi. Ha così sfogato la propria rabbia rompendo i rubinetti esterni e i tubi dell’acqua provocando un danno grave all’associazione.

Un altro episodio di violenza gratuita, sabato notte, nel tratto finale di via Mazzini all’incrocio con piazza Dante davanti alla stazione ferroviaria. Un giovane di 26 anni è rimasto leggermente ferito nel corso di una lite, poi sfociata in rissa fra giovani extracomunitari. I residenti della zona hanno chiamato i soccorsi. Gli aggressori si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, mentre il giovane ferito, rimasto a terra, è stato soccorso e portato al Pronto Soccorso. le sue ferite sono lievi e non destano preoccupazione. Ma anche piazza Dante, come il viale Europa, resta uno dei fronti caldi della sicurezza in città.