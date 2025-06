E’ il terrore della Passeggiata: arrestato 21enne per rapine violente

Viareggio, 12 giugno 2025 – Era diventato il terrore dei passanti o comunque di chiunque si trovasse a camminare in Passeggiata a Viareggio. Ora il 21enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. Il giovane è ritenuto responsabile di due episodi di rapina verificatisi lo scorso febbraio. Le aggressioni, consumate in pieno giorno tra i passanti, avevano suscitato forte allarme nella cittadinanza e nei turisti presenti nel cuore della città.

Il primo episodio risale a un tentato scippo ai danni di una donna di 60 anni, scaraventata violentemente a terra nel tentativo di strapparle la borsa. Pochi minuti dopo, una giovane turista belga di 18 anni è stata invece vittima di una rapina consumata. Entrambe le aggressioni si sono distinte per la particolare brutalità con cui sono state compiute, aumentando la preoccupazione della collettività per la sicurezza in una delle zone più frequentate di Viareggio.

Le indagini, avviate tempestivamente dalla sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Viareggio, si sono concentrate su un gruppo di giovani extracomunitari. Attraverso metodi investigativi tradizionali e un'attenta raccolta di prove, gli inquirenti sono riusciti a identificare con certezza uno dei responsabili. I riscontri raccolti, definiti "precisi e concordanti" dalla Procura di Lucca, hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 21enne è stato rintracciato nel territorio pistoiese e arrestato. L'indagine prosegue per individuare eventuali complici.