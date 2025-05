Paura in centro città. Maxi rissa fra stranieri. Calci, pugni e bottigliate

Dopo il sabato di violenze e aggressioni nella zona del molo, anche la serata di sabato ha fatto registrare un altro (l’ennesimo) episodio di violenza. Una maxi rissa fra stranieri – tutti rumeni – è scoppiata in via Puccini, angolo via Mazzini. Una decina di persone, per motivi ancora tutti da accertare da parte delle autorità, si sono affrontate in strada poco dopo le 21. Calci, pugni. E anche bottigliate. Alla fine proprio una bottigliata ha ferito alla schiena un quarantenne che poi, una volta a terra, è stato derubato di una collanina dai suoi connazionali. Fuggiti via prima dell’arrivo di polizia e carabinieri che hanno potuto solo raccogliere le testimonianze di tanti residenti della zona esasperati da una situazione ormai al limite della sopportazione. Il ferito è stato portato in ambulanza in codice verde e medicato al Pronto Soccorso. Anche lui è stato ascoltato dalle forze dell’ordine che indagano su quanto avvenuto.

La questione criminalità in centro città e non solo è tornata prepotentemente d’attualità negli ultimi giorni con una serie di episodi che stanno creando allarme sociale. Cavalca l’onda della paura di turisti e residenti il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini secondo cui le autorità competenti devono porre un freno al dilagare la criminalità "prima – sostiene – che ci scappi il morto. Ma per il sindaco siamo mitomani e per il prefetto è tutto nella norma". Baldini ribadisce che serve l’esercito e un servizio h24 di polizia municipale. "Naturalmente non ci scoraggiamo di certo e non ci fermiamo nel rimarcare il quadro di grave stato di insicurezza che la città sta vivendo, lo stiamo continuamente certificando ai nostri membri del Governo e per il mese di giugno stiamo organizzando un grande incontro sulla sicurezza a Viareggio e a Torre del Lago Puccini dove vogliamo coinvolgere tutti, a cominciare dai cittadini e dai commercianti".