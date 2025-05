Travolta e trascinata per decine di metri sotto l’auto: muore ragazza di 17 anni

Lucca, 25 maggio 2025 – Un incidente stradale terribile, avvenuto nella notte a cavallo tra sabato 24 e domenica 25 maggio, ha spezzato la giovane vita di una ragazza di 17 anni, Valentina Tolomei, residente a Capannori. Agghiacciante la dinamica, la giovane viaggiava in scooter lungo via Romana a Capannori quando un’auto l’ha travolta e, una volta a terra, trascinata per molti metri.

La 17enne è finita in un campo che costeggia la strada. Il dramma è avvenuto poco prima delle 2. Sul posto sono arrivati in pochissimo tempo i sanitari del 118 con un’ambulanza con medico a bordo ma, per la gravità delle ferite, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Sul posto anche le forze dell’ordine.