Incidente a Follonica: muore nello scontro, Variante chiusa e poi riaperta

Follonica, 24 maggio 2025 - Tragedia sulla Variante Aurelia, tra gli svincoli di Follonica Nord e Follonica Est. Un motociclista è morto in un incidente mentre procedeva in direzione Roma. La Variante è stata chiusa, con ripercussioni per il traffico. Sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena a prestare i primissimi soccorsi e a chiamare i mezzi di soccorso. A intervenire, personale del 118 con ambulanza e automedica.

Attivato anche l'elisoccorso Pegaso, partito dalla base di Grosseto. Per il motociclista non c’è stato niente da fare, nonostante ogni tentativo di rianimazione. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta dal mezzo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe essere stato sbalzato dalla sua due ruote a causa di una buca sull’asfalto. La polizia stradale, intervenuta insieme ai mezzi di soccorso, ricostruisce la dinamica.