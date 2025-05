Sbalzato dalla moto dopo l’incidente con un furgone, muore in ospedale

Manciano (Grosseto), 10 maggio 2025 – È morto il motociclista rimasto ferito gravemente nell’incidente stradale avvenuto stamani, 10 maggio, intorno alle 11:30 sulla strada provinciale 10 a Manciano. La vittima è Massimo Modesti, 63 anni, dipendente di Sei Toscana e residente a Manciano. L’uomo era stato trasferito in condizioni critiche alle Scotte di Siena. Ma nonostante i tentativi dei soccorritori, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente stradale. In base alle prime informazioni, il 63enne era fermo sulla moto mentre aspettava di svoltare in una strada privata quando è stato investito dal furgone. L’uomo è stato sbalzato di circa 10 metri ed è finito in un campo.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Manciano. Il personale, vista la gravità dell’incidente, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 che ha trasferito il 63enne all’ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni erano critiche e nel pomeriggio di sabato 10 maggio è deceduto.