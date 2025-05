L’immersione con il figlio finisce in tragedia: sub va in arresto cardiaco, morto in ospedale È successo al largo di Porto Santo Stefano. L’uomo, 50 anni, ha accusato il malore mentre stava risalendo in superficie. Lanciato l’allarme, è stato poi trasferito in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove ne è stato dichiarato il decesso