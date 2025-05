Malore dopo l’immersione: gravissimo 50enne a Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano (Grosseto), 10 maggio 2025 – Si è sentito male durante un’immersione al largo di Porto Santo Stefano. Attimi di paura per un sub di 50 anni che ha accusato un malore in acqua. E’ successo questa mattina, 10 maggio, poco dopo le 11 davanti al lungomare dei Navigatori. Sul posto in poco tempo è intervenuta un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Santo Stefano, una motovedetta della Guardia Costiera e un natante della Guardia di Finanza. Il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.