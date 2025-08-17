La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
17 ago 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
Picchia carabinieri con una spranga. Giovane arrestato a Orbetello

Il ventisettenne stava infastidendo alcune persone in un supermercato. Poi la lite con le forze dell’ordine

Giovane arrestato dai carabinieri dopo avere seminato il panico in un market e per averli minacciati con una spranga e poi picchiati

Giovane arrestato dai carabinieri dopo avere seminato il panico in un market e per averli minacciati con una spranga e poi picchiati

ORBETELLO

Hanno iniziato a discutere, al momento della chiusura di un supermercato. Un ragazzo di 27 anni di origini nigeriane e un’altra persona. Qualcuno però, notati gli animi un po’ troppo accesui, ha chiamato i carabinieri per segnalare la discussione e che il 27enne continuava a importunare i clienti che entravano e uscivano dal supermarket della cittadina lagunare. All’arrivo dei carabinieri però, lo straniero era appena scappato, dirigendosi verso un canneto. Ma poi è tornato con una spranga di ferro con cui infastidiva le persone presenti. L’uomo, dopo la discussione, era andato a cercare un’arma.

Tornando poi con una sbarra di ferro con cui era pronto a infastidire i clienti del supermercato. È a questo punto che qualcuno ha deciso di allertare i carabinieri di nuovo, che sono quindi riusciti ad arrestare l’uomo, ma non senza difficoltà: il 27enne era molto aggressivo e quando ha visto i militari ha impugnato la spranga. Fortunatamente sono riusciti a disarmarlo. Ma lui ha iniziato a colpirli con calci e pugni, per liberarsi e darsi alla fuga. A questo punto i carabinieri di Orbetello hanno iniziato a inseguirlo e con l’aiuto di un altro equipaggio e poi ad arrestarlo.

Due militari hanno riportato ferite non gravi, rispettivamente hanno preso 10 e 20 giorni di prognosi.

Il comportamento del 27enne lo ha portato direttamente davanti al giudice Sergio Compagnucci e alla vice procuratrice onoraria Elena Bartalini per un processo per direttissima. Il giudice ha disposto per il ragazzo, difeso dall’avvocata Iris Milano, il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.

