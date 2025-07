Ruba bottiglie di superalcolici, un vigilante lo scopre e lui lo prende a pugni

La Spezia, 23 luglio 2025 – Un 18enne di origine marocchina è stato arrestato per rapina impropria dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, ieri a mezzogiorno. Il ragazzo dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari e bottiglie di superalcolici, in un supermercato nella zona di Migliarina, ha nascosto la refurtiva all’interno del proprio zaino. L’azione è stata però notata da un addetto alla vigilanza che ha quindi cercato di fermarlo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il giovane, a questo punto vistosi scoperto, ha quindi aggredito l’addetto alla vigilanza spingendolo e colpendolo con diversi pugni e minacciandolo pesantemente. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha impedito ulteriori conseguenze; la merce – per un valore di circa 70 euro – è stata riconsegnata alla direzione del supermercato. L’arrestato, dopo esser stato posto a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia, nella mattinata odierna è stato giudicato con rito direttissimo nel tribunale cittadino con conseguente convalida dell’arresto e sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.