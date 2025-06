Un chilo di cocaina in auto, arrestati in collina dalla polizia

La Spezia, 20 giugno 2025 – Con un chilo di droga in auto, arrestati dalla polizia. Nella giornata di ieri la squadra mobile della Questura della Spezia, impegnata in un servizio mirato alla prevenzione dei furti in abitazione perpetrati nelle zone collinari della città, ha notato transitare un’autovettura sospetta, con a bordo soggetti conosciuti perché già gravati da precedenti di polizia.

Il veicolo è stato fermato per un controllo e alla vista della polizia uno dei tre occupanti ha cercato di fuggire, senza riuscirvi perché immediatamente bloccato dagli operatori.

I tre hanno mostrato da subito evidenti segni di nervosismo, motivo per il quale è stata effettuata una perquisizione all’auto, che ha consentito di trovare un involucro contenente sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina, per un peso complessivo di 1 chilogrammo circa.

I tre, un italiano e due cittadini stranieri, sono stati condotti in questura per essere sottoposti alle procedure di identificazione e successivamente tratti in arresto.

La posizione dei tre soggetti – ai quali viene contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro – è ora al vaglio della locale autorità giudiziaria.