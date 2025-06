Chili di cocaina nascosta sotto i sedili dell’auto: come è stata scoperta la droga dai finanzieri

Perugia, 10 giugno 2025 – Maxi operazione antidroga da parte della guardia di finanza di Perugia che ha sequestrato circa 25 chili di cocaina. Secondo le fiamme gialle la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 2 milioni e mezzo di euro. Arrestato un albanese residente a Spello.

La droga era stata suddivisa in panetti nascosti in due doppi fondi artigianali sotto i sedili posteriori dell'auto sulla quale viaggiava l'arrestato, accessibili solo tramite un sofisticato sistema di apertura meccanica: Era divisa in dieci panetti - riferiscono gli investigatori -, recuperati insieme a 10 mila euro ritenuti verosimilmente provento del traffico e spaccio. Il resto della cocaina - si legge ancora nella nota delle fiamme gialle - era in due abitazioni risultate riconducibili all'arrestato, situate a Spello e Foligno, dove sono stati sequestrati altri 11 panetti di cocaina, per un totale di circa 13 chili, una pistola risultata rubata, 46 mila euro in contanti, e diversi dispositivi telefonici, alcuni dei quali «criptati».

L'uomo era sospettato di essere coinvolto in un vasto traffico di droga attivo tra Spello, Foligno e il resto della provincia. Quindi, a seguito di mirati servizi di appostamento e pedinamento eseguiti nel corso delle ultime settimane dalle fiamme gialle perugine, erano emersi quelli che sono ritenuti «elementi indiziari concreti» sull'effettivo coinvolgimento in attività illecite.

Il personale della guardia di finanza ha così attivavano tempestivamente un dispositivo di monitoraggio e controllo e l'auto è stata bloccata nei pressi di un'area di servizio di Foligno, portando al sequestro dei 12 chili di cocaina.